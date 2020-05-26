2020-05-26T13:25:28+03:00
Общество

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13 процентов

Для перерасчета подавать заявление не нужно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пенсии увеличат с 1 августа Фото: Александр Рюмин, ТАССПенсии увеличат с 1 августа Фото: Александр Рюмин, ТАСС
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В 2020 году накопительная часть пенсии россиян увеличится на 9,13 процентов.

- Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%),- сообщили в ПФР России.

Индексация пройдет с 1 августа в беззаявительном формате - пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в Фонд. Пенсия увеличится почти у 80 тысяч человек.

На 7,99 процентов увеличится также в августе пенсия участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Можно самостоятельно откладывать деньги себе на повышенную пенсию, а государство будет удваивать эту сумму, минимальный взнос 2 тысячи, а максимальный - 12 тысяч в месяц. Такую пенсию получают 32 тысячи человек.

- Расходы ... 1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 млн рублей - на повышение выплат участникам программы софинансирования пенсии,- сообщили в пенсионном Фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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