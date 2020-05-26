Доходы самозанятых в Чувашии посчитает мобильное приложение

26 Май 2020 2020-05-26T13:14:53+03:00

В республике принят закон о налоге для этой группы предпринимателей

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Чтобы создать комфортные условия для развития предпринимательства врио главы Чувашии Олег Николаев выступил с инициативой ввести специальный налог для самозанятых. 26 мая - в День российского предпринимательства он был принять региональным парламентом.

Отметим, налог на профессиональный доход — это не еще один налог, а специальный налоговый режим. Переход на него - доброволен. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на него, не снимется обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения.

Как отметил министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, тем кто выберет новый налог, не нужно предоставлять декларацию, покупать электронную кассу.

«Все доходы будут учитываться автоматически, с помощью специального мобильного приложения. Опыт использования програмного обеспечения уже наработан другими регионами. Важно и то, что налог дает возможность самозанятым получить стаж, что учитывается при выходе на пенсию, или, к примеру, подтвердить доходы при получении кредита», - отметил Михаил Ноздряков.

Напомним, ранее Олег Николаев призвал депутатский корпус широко обсудить законопроект уже на стадии принятия. Врио главы Чувашии отметил, что самозанятые получают достаточно много прав наравне с другими субъектами хозяйственной деятельности и при осуществлении государственных закупок, при реализации иных государственных программ.

"Видим также из решений Президента страны, что категория самозанятых получила господдержку, наравне с другими хозяйствующими субъектами, пострадавшими в связи с распространением коронавируса», - подытожил тогда врио Главы республики.