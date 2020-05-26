Сколько дней больной коронавирусом остается заразным: врач озвучил новые данные

26 Май 2020 2020-05-26T14:02:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Доктор медицинских наук, профессор Елена Резник рассказала, сколько дней больной коронавирусом остается заразным. По её словам, инфицированный может выделять вирусные частицы и заражать других еще за неделю до появления у него симптомов. Инкубационный период при этом достигает 27 суток. Резник добавила, что после заражения больной может продолжать выделять вирус еще до 42 дней.

Напомним, эпидемиологическая обстановка в России начинает стабилизироваться. 26 мая число вылечившихся пациентов за сутки превысило количество заболевших. COVID-19 подтвердился у 8 915 россиян, при этом 12 331 пациентов смогли полностью излечиться и были выписаны из больниц. Из них больше 8 тысяч - это жители Москвы. В столице также был поставлен новый рекорд - вновь излечившихся почти в четыре раза больше, чем зараженных.

Всего в России болезнь победили треть инфицированных - 36,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты РАН: Россия восстановится после коронакризиса к 2023 году, а второго пика эпидемии в Москве не будет

Медики, экономисты, психологи и математики обсудили, что нас ждет в ближайшем будущем (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU