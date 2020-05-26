После отмены пропусков персональные данные удалят из системы

26 Май 2020 2020-05-26T13:37:19+03:00

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После отмены пропускного режима данные россиян будут удалять из государственного сервиса.

Напомним, режим введен в Москве с 15 апреля, а также в ряде других регионов страны. Чтобы получить электронный код, подтверждающий право человека передвигаться по городу на машине или на общественном транспорте, нужно зарегистрироваться в системе. Для этого необходимо предоставить документы, паспорт, фото, прописку и так далее.

Вся эта информация считается персональными данными.

- Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска - это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены,- приводит ТАСС слова главы Минкомсвязи РФ Максуты Шадаева.

Он рассказал, что на этой неделе удалять из госсервисов данные, телефоны, копии документов, адреса жителе Московской области, которые получали пропуска - режим ограничений у здесь отменили с 23 мая. Удалят всю информацию, за исключением, конечно той, что сохраняется на портале Госуслуги, если человек оформлял пропуск через этот сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU