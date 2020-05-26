Стало известно, когда творческие вузы начнут приемную кампанию

26 Май 2020 2020-05-26T13:38:01+03:00

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Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что приёмная комиссия в творческих вузах начнётся по 20 июня, а в июле планируется начать приём документов и определить порядок проведения очных испытаний по отдельным специальностям.

По словам Любимовой, трудности возникли в связи с организацией приемной кампании в творческие вузы. Только на днях стала известна дата начала аттестации у школьников и можно ориентироваться на начало работы приемных комиссий. Они начнут свою работу после 20 июня. Прежде всего нужно организовать рабочий процесс с учётом всех необходимых требований. Сейчас же совместно с вузами готовятся рекомендации по организации проведения очных творческих испытаний в соответствии с нормами Роспотребнадзора и ограниченного срока зачисления.

Также 20 июня начнёт свою работу и приёмная комиссия в учреждениях среднего профессионального образования: колледжи, училища культуры и искусства. В этом году 9-классники не сдают итоговый государственный экзамен. Они просто получат аттестат об основном общем образовании, чтобы подать документы в колледж или училище. Как пройдут испытания, очно или дистанционно? По мере улучшения эпидемиологической обстановки будут закреплены приказом Министерства просвещения РФ, проект которого уже готов, сообщила Ольга Любимова РИА Новости.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о том, что в связи с пандемией коронавируса, в России были введены ограничительные меры, в том числе, чтобы не допустить распространение болезни среди населения, из-за чего итоговые государственные экзамены были перенесены.

ИСТОЧНИК KP.RU