Песков рассказал о своем самочувствие

26 Май 2020 2020-05-26T14:27:58+03:00

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переболевший новой коронавирусной инфекцией, рассказал, что после выписки из больницы ему предстоит еще две недели находиться дома в режиме изоляции и он постепенно начнет работать в домашнем режиме.

«Сейчас еще пока в домашнем режиме, но возвращаюсь к рабочему графику. Домашний режим необходим, вы знаете, после больницы, некий карантин предусмотрен, ну и какие-то нюансы нужно долечить», - сообщил представитель Кремля в ходе пресс-конференции, которая не проводилась во время его болезни.

Песков отметил, что пока находится в домашнем режиме, но возвращаюсь к рабочему графику и «к нормальной человеческой жизни».

Кроме того, пресс-секретарь выразил благодарность всем за добрые слова и пожелал скорейшего выздоровления. «Конечно, пользуясь случаем, - спасибо врачам», - сказал он и уточнил, что проходил лечение в одной из столичных клиник.

Напомним, Песков с диагнозом коронавирус госпитализировали 12 мая. Тогда же заболевание было подтверждено и его жены фигуристки Татьяны Навки.

ИСТОЧНИК KP.RU