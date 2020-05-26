Путин сам объявит дату проведения Парада Победы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, когда объявят дату проведения Парада Победы. Из-за пандемии коронавируса торжества пришлось отложить - об этом главу государства попросили представители ветеранских организаций. 9 мая пилоты устроили авиашоу, но наземной части торжественного парада, в котором принимают участие российские военные и служащие из других стран, не было.
В обращении 9 мая к россиянам Владимир Путин пообещал, что Парад обязательно состоится.
- Это решение будет принимать на основании сводных данных глава государства. Давайте дождемся его решения,- сообщил Песков.
То есть день проведения Парада Победы Владимир Путин назовет во время одного из заседаний, а не поручит озвучить дату кого-то из кремлевских представителей.
Во вторник 26 мая президент проведет совещание по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Накануне глава государства впервые с начала эпидемии провел встречу в кремле, до этого обращения он записывал, а также выходил на видесвязь с министрами из резиденции в Ново-Огарево.
ИСТОЧНИК KP.RU