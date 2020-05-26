Минздрав сообщил о росте смертности трудоспособного населения

26 Май 2020 2020-05-26T15:10:03+03:00

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Смертность населения в трудоспособном возрасте в России за три месяца текущего года выросла примерно на тысячу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие оценки привел главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«За 3 месяца в России в 2019 году умерло трудоспособного населения... 36584, а в 2020 году - 37346. Чуть меньше, чем на тысячу, увеличилось количество смертей», - заявил он.

По его словам, на увеличение смертности влияет алкоголь и предложил профсоюзам обратить внимание на эту проблему.

«Мы должны войти в коллективы, выявить людей злоупотребляющих и предложить лечебные или реабилитационные мероприятия. Мне даже самому немного стыдно, но профсоюзы практически не занимаются этой проблемой, хотя зря», - отметил он.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле нынешнего года кроме смерти в результате заражение коронавирусной инфекцией, выросло число летальных исходов из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а также из-за болезней органов дыхания. При этом председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина отметила, что в период эпидемии трудно разделить случаи, связанные с летальными исходами из-за коронавируса, и из-за проблем с оказанием медпомощи другим больным.

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ИСТОЧНИК KP.RU