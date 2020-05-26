2020-05-26T16:17:54+03:00
Общество

Президент Казахстана принял приглашение на Парад Победы 24 июня

Приглашение главе республики направил Владимир Путин
Ксения АНУФРИЕВА
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Президент Казахстана принял приглашение на Парад Победы 24 июняПрезидент Казахстана принял приглашение на Парад Победы 24 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял приглашение Владимира Путина принять участие в Параде Победы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в российской столице 24 июня. Глава страны пригласил коллегу посетить военное мероприятие в качестве почетного гостя в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба лидера республики во вторник.

- Владимир Путин пригласил президента Казахстана принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы, который состоится 24 июня. Приглашение было с благодарностью принято, - отмечается в сообщении.

Парад Победы в этом году также посетит в качестве почетного гостя президент Молдавии Игорь Додон.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин сегодня сообщил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране уже пройден. В связи с нормализацией эпидемиологической ситуации президент анонсировал даты проведения Парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и шествия «Бессмертный полк».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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