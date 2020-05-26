2020-05-26T17:19:10+03:00
Общество

Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня

Для этих целей Минфин России перечислил в Пенсионный фонд 222,1 миллиарда рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июняВыплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июняФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня и охватят не менее 19 миллионов детей. Для этих целей Минфин России перечислил в Пенсионный фонд 222,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

Речь идет об единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, а также ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей на детей до трех лет.

В ведомстве отмечают, что на единовременные выплаты перечислено 197,2 миллиарда рублей, а 24,9 миллиарда рублей направлены в рамках расширения механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет.

Напомним, ранее Госдума в два раза увеличила пособия на детей для безработныхм. Согласно принятому закону, с 1 июня выплаты на ребёнка в возрасте до 1,5 лет составит 6 752 рублей в месяц, а не 3 375 рублей, как было ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трусова в третий раз попала в книгу рекордов Гиннесса и останавливаться не собирается
Постпред России в ЕС сообщил о невозможности поездок в Европу
Стало известно, когда откроются и как будут работать бассейны и фитнес-клубы
Пригожин заявил, что Валерия была категорически против его реакции на Шнурова
Иосиф Пригожин: из-за отмены туров прокатчики стали банкротами в одночасье
Иммунолог предсказал, как дальше будет распространяться коронавирус
Офтальмолог сообщила об ухудшении зрения из-за коронавируса
Эксперты ухудшили прогноз по падению российского ВВП до 5%
Российские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларов
Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня
Эксперты объяснили, почему американцам раньше всех угрожает вторая волна COVID-19
Песков оценил влияние пандемии коронавируса на мир
Кого госпитализируют с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
Президент Казахстана принял приглашение на Парад Победы 24 июня