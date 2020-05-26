26 Май 2020 2020-05-26T17:19:10+03:00

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Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня и охватят не менее 19 миллионов детей. Для этих целей Минфин России перечислил в Пенсионный фонд 222,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

Речь идет об единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, а также ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей на детей до трех лет.

В ведомстве отмечают, что на единовременные выплаты перечислено 197,2 миллиарда рублей, а 24,9 миллиарда рублей направлены в рамках расширения механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет.

Напомним, ранее Госдума в два раза увеличила пособия на детей для безработныхм. Согласно принятому закону, с 1 июня выплаты на ребёнка в возрасте до 1,5 лет составит 6 752 рублей в месяц, а не 3 375 рублей, как было ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU