2020-05-26T17:02:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Офтальмолог сообщила об ухудшении зрения из-за коронавируса

Глаза могут быть «входными воротами» для инфекции
Ксения АНУФРИЕВА
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Офтальмолог сообщила об ухудшении зрения из-за коронавирусаОфтальмолог сообщила об ухудшении зрения из-за коронавирусаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Офтальмолог и эксперт российской Государственной думы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влияние коронавирусной инфекции на зрение зараженных. По ее словам, COVID-19 может поражать слизистую оболочку глаза и внутренние структуры органа.

- Действительно, есть исследования, которые доказывают, что глаза могут быть входными воротами для коронавируса. Инфекция может поражать слизистую оболочку. Некоторые источники утверждают, что одним из проявлений коронавируса может быть конъюнктивит. При это глаза, как правило, краснеют, пациент жалуется на светобоязнь, рези, слезотечение, - рассказала доктор, напомнив о некоторых вирусах, которые способны поражать не только поверхность глаза, но и внутренние органы.

Инфекции часто проникают в глаза через ток крови, поражая сетчатку, сосудистую оболочку и зрительный нерв, а пациент страдает от затуманивания зрения, искр, молний, чёрных пятен перед глазами.

Причиной ухудшения зрения при коронавирусе могут также стать некоторые препарата, которые врачи применяют для лечения заболевания, например, гидроксихлорин.

- Лекарства вызывают изменения в центре сетчатки, иногда нарушают остроту зрения. Могут также появиться боязнь света или ретинопатия, - добавила Татьяна Шилова в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления экспертов о новой реальности, которая ждет после пандемии и оценил влияние коронавирусной инфекции на мир. По словам самого президента страны Владимира Путина Россия уже преодолела пик заболеваемости COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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