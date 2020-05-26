Иосиф Пригожин: из-за отмены туров прокатчики стали банкротами в одночасье
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Культурный код» на радио «Комсомольская правда» рассказал, как пострадали артисты из-за пандемии и ограничений, и почему сейчас им нужна государственная поддержка.
- Артист является работодателем огромного кол-ва людей. Тысячи и тысячи прокатчиков оказались без денег. Эти деньги они инвестировали в туры артистов. Артисты обязаны вернуть эти деньги, ведь все прокатчики стали банкротами в одночасье, - рассказал Иосиф Пригожин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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