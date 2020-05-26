2020-05-26T17:38:16+03:00
Звезды

Пригожин заявил, что Валерия была категорически против его реакции на Шнурова

По его словам, певец не первый раз пытается задеть Валерию в оскорбительной форме
Ксения АНУФРИЕВА
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Пригожин заявил, что Валерия была категорически против его реакции на ШнуроваПригожин заявил, что Валерия была категорически против его реакции на ШнуроваФото: Борис КУДРЯВОВ
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Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Культурный код» на радио «Комсомольская правда» заявил, что Валерия была категорически против его бурной реакции на Шнурова.

- Валерия была категорически против, что я отреагировал на Шнурова... Он уже не первый раз пытается ее задеть в оскорбительной форме. Я никогда никому щеку свою вторую не дам. Даже если я понимаю, что я слабее противника, я себя в обиду не дам. Взрослый мальчик, почти 50 лет, а такой хайпорез, хайпожор. Еще публикует личную переписку, - рассказал Пригожин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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