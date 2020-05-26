26 Май 2020 2020-05-26T17:26:11+03:00

Стало известно, когда откроются и как будут работать бассейны и фитнес-клубы Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Специалисты Роспотребнадзора 26 мая, во вторник, опубликовали новые рекомендации по открытию и работе бассейнов, фитнес-клубов и других спортивных объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В документе говорится, что спортивные объекты смогут открыться только в режиме предварительной записи, при которой будет возможно соблюдение требований социальной дистанции для предотвращения распространения вируса. Тренажеры, согласно рекомендациям экспертов, необходимо расставить на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а участникам групповых занятий следует соблюдать дистанцию в 1,5 метра от соседей. Для этого владельцам спортивных объектов нужно сделать на полу специальную разметку.

В бассейны людей будут пускать, только если на каждого посетителя будет выделено не менее 5 квадратных метров площади зеркала воды или 10 квадратных метров дорожки бассейна.

При это посетителям нельзя будет предлагать чай или кофе – они смогут пить только бутилированную воду. Сотрудники бассейнов, фитнес-центров и других объектов должны будут проходить "входной фильтр" перед каждой сменой – им будут измерять температуру тела, выдавать маски и дезинфицирующие средства.

Роспотребнадзор также дал рекомендации о регулярной уборке с использованием дезинфицирующих средств, проветривании помещений раз в два часа и об усилении контроля за качеством воды в бассейнах.

ИСТОЧНИК KP.RU