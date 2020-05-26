Постпред России в ЕС сообщил о невозможности поездок в Европу
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что на данный момент речь об открытии внешних границ Европейского союза не идет и к данному вопросу ЕС вернется не ранее 15 июня.
«Об открытии внешних границ Евросоюза, а это я уверен наших сограждан интересует больше, речи пока не идёт, к этому ЕС планирует вернуться не ранее 15 июня», - сообщил дипломат.
По его словам, обсуждать вопрос об открытии границ воздушного, наземного и морского сообщения Евросоюз начнет не ранее второй половины июня или июля, «как будет развиваться ситуация с пандемией»
Однако постпред напомнил, что пока границы закрыты с обеих сторон - как российские, так и стран шенгенской зоны.
Напомним, ранее некоторые европейские страны начали сообщать об открытии туристического сезона. Среди них Португалия, Кипр и Греция, а также Испания.
ИСТОЧНИК KP.RU