2020-05-26T17:35:02+03:00
В мире

Постпред России в ЕС сообщил о невозможности поездок в Европу

По словам Чижова, к вопросу открытия внешних границ Евросоюз вернется не ранее 15 июня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Постпред России в ЕС сообщил о невозможности поездок в ЕвропуПостпред России в ЕС сообщил о невозможности поездок в ЕвропуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что на данный момент речь об открытии внешних границ Европейского союза не идет и к данному вопросу ЕС вернется не ранее 15 июня.

«Об открытии внешних границ Евросоюза, а это я уверен наших сограждан интересует больше, речи пока не идёт, к этому ЕС планирует вернуться не ранее 15 июня», - сообщил дипломат.

По его словам, обсуждать вопрос об открытии границ воздушного, наземного и морского сообщения Евросоюз начнет не ранее второй половины июня или июля, «как будет развиваться ситуация с пандемией»

Однако постпред напомнил, что пока границы закрыты с обеих сторон - как российские, так и стран шенгенской зоны.

Напомним, ранее некоторые европейские страны начали сообщать об открытии туристического сезона. Среди них Португалия, Кипр и Греция, а также Испания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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