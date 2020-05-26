2020-05-26T17:38:13+03:00
Спорт

Трусова в третий раз попала в книгу рекордов Гиннесса и останавливаться не собирается

Юная фигуристка обещала разучить и четверной риттбергер и поставить новый рекорд
Лика ОВЧИННИКОВА
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Александра Трусова во время выступления в итальянском ТуринеАлександра Трусова во время выступления в итальянском ТуринеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская спортсменка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса. 15-летняя спортсменка сделала первый четверной флип в истории женского фигурного катания. Рекорд был зафиксирован 7 декабря 2019 года в итальянском Турине на финале Гран-при. Эта информация размещена на официальном сайте.

Сама Саша призналась, что не собирается останавливаться на достигнутом:

- Родители сказали мне, что в третий раз занесли. Я рада, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу. Из четверных прыжков остался риттбергер, постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях, - сказала она РБК-Спорт.

До этого, юная российская фигуристка уже дважды попадала в Книгу рекордов Гиннесса: за исполнение четверного тулупа и четверного лутца.

Отметим, что в начале мая kp.ru писал о том, что Саша Трусова ушла от Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.

Также сообщалось, что у Тутберизе работает ее бывший наставник Александр Волков. Именно Сашу Трусову многие считают первым номером среди новой волны фигуристок. Трусова еще выступая в юниорском возрасте на соревнованиях выполнила сложнейшие четверные прыжки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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