Американский сенатор оценил решение Трампа выйти из Договора по открытому небу
Конгрессмен-демократ Бен Кардин, член комитета сената по иностранным делам оценил решение президента США о выходе из Договора по открытому небу. Данный поступок он назвал безрассудным.
- Администрация Трампа безрассудно в одностороннем порядке покидает многосторонние соглашения, по-видимому, мало заботясь о последствиях, — отмечает Кардин.
Сенатор резюмирует, что подобные решение действующие власти страны принимают не в первый раз. В качестве примера политик напомнил о расторжении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между Москвой и Вашингтоном.
- Такая политика приводит к тому, что иранский режим продолжает демонстративно вести свою пагубную деятельность по всему Ближнему Востоку, - заключает Кардин.
Политик уверен, что подобный сценарий может быть применен к Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Это «последнее крупное соглашение по контролю над вооружениями между США и Россией».
Все названные договоры были «несовершенны», но давали Вашингтону возможность «следить за намерениями России», заключает политик.
- Ввиду того что сейчас мы стремимся укрепить европейское единство перед лицом российской агрессии, выход из Договора по открытому небу подаёт неверный сигнал нашим друзьям и нашим противникам, — пояснил американский сенатор RT.
ИСТОЧНИК KP.RU