Американский сенатор оценил решение Трампа выйти из Договора по открытому небу

26 Май 2020 2020-05-26T17:47:22+03:00

США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Конгрессмен-демократ Бен Кардин, член комитета сената по иностранным делам оценил решение президента США о выходе из Договора по открытому небу. Данный поступок он назвал безрассудным.

- Администрация Трампа безрассудно в одностороннем порядке покидает многосторонние соглашения, по-видимому, мало заботясь о последствиях, — отмечает Кардин.

Сенатор резюмирует, что подобные решение действующие власти страны принимают не в первый раз. В качестве примера политик напомнил о расторжении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между Москвой и Вашингтоном.

- Такая политика приводит к тому, что иранский режим продолжает демонстративно вести свою пагубную деятельность по всему Ближнему Востоку, - заключает Кардин.

Политик уверен, что подобный сценарий может быть применен к Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Это «последнее крупное соглашение по контролю над вооружениями между США и Россией».

Все названные договоры были «несовершенны», но давали Вашингтону возможность «следить за намерениями России», заключает политик.

- Ввиду того что сейчас мы стремимся укрепить европейское единство перед лицом российской агрессии, выход из Договора по открытому небу подаёт неверный сигнал нашим друзьям и нашим противникам, — пояснил американский сенатор RT.

ИСТОЧНИК KP.RU