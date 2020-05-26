2020-05-26T17:53:50+03:00
Экономика

Экономист объяснил, зачем банки ввезли рекордное количество валюты

В марте долларов приобрели в 9,6 раз больше, чем в феврале
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Экономист объяснил, зачем банки ввезли в Россию рекордную сумму валютыЭкономист объяснил, зачем банки ввезли в Россию рекордную сумму валютыФото: Анастасия Осипова
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В марте российские банки закупили рекордную сумму валюты. Долларов приобрели в 9,6 раз больше, чем в феврале. Экономист Павел Кобяк объяснил, с чем это было связано.

- Такой налик для банков нужен был для того, чтобы удовлетворить спрос людей, которые пришли забрать свои вклады в иностранной валюте. Если мы посмотрим немножко назад, то в марте у нас произошла шоковая терапия для экономики, - рассказал экономист в эфире радио "Комсомольская правда".

Он напомнил, что именно в марте произошло резкое падения цен на нефть и началась эпидемия коронавируса. Испугавшись в такой ситуации оставлять деньги во вкладах, люди побежали их снимать. Поэтому банки были вынуждены закупиться дополнительной наличной валютой для того, чтобы поддерживать объем денег в каждой кассе. Особенно это касается больших банков.

Сейчас, по словам Кобяка, ситуация обратная. Люди приносят свои деньги в банки, меняют их на рубли, чтобы восполнить свои семейные бюджеты, которые сильно пострадали из-за эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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