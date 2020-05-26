2020-05-26T17:51:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутат Михаил Кузьмин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус

Политик ждет дополнительного обследования
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Депутат Михаил Кузьмин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусДепутат Михаил Кузьмин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусФото: Instagram.com
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Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Кузьмин сообщил о том, что сдал положительный тест на коронавирус и предварительно болен COVID-19.

«Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат», - рассказал политик на видеозаписи, опубликованной в Instagram.

Михаил Кузьмин уточнил, что сейчас находится на самоизоляции и ждет результатов дополнительного исследования. По его словам, чувствует он себя великолепно, но его планы съездить на выходные домой сорвались.

Напомним, 12 мая, с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализировали пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее. 30 апреля, стало известно о том, что инфицирован премьер-министр России Михаил Мишустин. С COVID-9 был госпитализирован также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, заболевание подтвердили и одного из его заместителей - Дмитрия Волкова, а 6 мая стало известно о том, что вирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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