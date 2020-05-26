Михаил Блинкин: сокращение смертности на дорогах России идет хорошими темпами

26 Май 2020 2020-05-26T17:57:03+03:00

Директор института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики в эфире радио "КП" рассказал, изменилась ли ситуация во время пандемии

Изменить размер текста: A A

Последние пять лет наблюдаются очень достойные темпы снижения смертности на дорогах России. Об этом в эфире программы «Россия в движении» на Радио "Комсомольская правда" рассказал Михаил Яковлевич Блинкин, директор института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

"Могу еще раз подтвердить, что сокращение смертности на дорогах идет в России последние четыре-пять лет вполне пристойными темпами. И это очень хороший результат", - сказал специалист, беседуя с ведущими программы Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Он напомнил, что снижение смертности на дорогах является национальной целью. Президент России Владимир Путин поставил задачу - снизить смертность на дорогах до четырех человек на сто тысяч населения. Однако для этого необходимо принять определенные дополнительные меры. По мнению Михаила Яковлевича Блинкина, одним из таких решений должно стать осознание всеми участниками дорожного движения неотвратимости наказания за нарушения ПДД.

- То, что мы движемся в разумном направлении, даже спорить не приходится. Но то, что один из основных факторов, который надо иметь в виду, однозначно, - заключил эксперт. Он также особо отметил, что в период установленных ограничительных мер количество ДТП значительно сократилось.