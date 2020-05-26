2020-05-26T19:07:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп считает своей заслугой отсутствие в США двух миллионов жертв коронавируса

Американский президент снова выступил в защиту своей политики на фоне пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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Трамп считает своей заслугой отсутствие в США двух миллионов жертв коронавирусаТрамп считает своей заслугой отсутствие в США двух миллионов жертв коронавирусаФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп во вторник, 26 мая, снова выступил в защиту своих действий и проводимой в стране политики во время пандемии коронавируса, указав, что если бы не он, то число жертв в стране превысило бы миллион человек.

- Даже один умерший от этого невидимого вируса – уже слишком много. Надо было остановить его еще в месте происхождения – в Китае. Но я действовал очень быстро, принимал только правильные решения. Если бы я не выполнял свою работу хорошо, то мы бы уже потеряли 1,5-2 миллиона человек, а не 100 тысяч и плюс еще какое-то количество, как сейчас. Я закрыл въезд из Китая очень рано!, - заявил Трамп на своей странице в Twitter.

Глава США также напомнил, что его политические соперники, например, спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, раньше считали преждевременными действия Трампа.

С начала пандемии коронавируса на территории США выявили более 1,7 миллиона случаем заражения коронавирусной инфекцией. В стране от заболевания и осложнений после него скончались более 99 тысяч человек, а вылечились более 466 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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