Минтранс рекомендовал водителям автобусов чаще менять маски и перчатки
Минтранс России совместно со специалистами Роспотребнадзора разработали рекомендации по безопасным перевозкам пассажиров на общественном транспорте в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Так, водителям автобусов посоветовали менять защитные маски раз в 2-3 часа, а перчатки – один раз в смену.
- Новые рекомендации охватывают вопросы обеспечения безопасности пассажиров во время пандемии в зданиях автовокзалов и автостанций, а также в общественном транспорте, - сообщили представители Минтранса 26 мая, отметив, что применение рекомендаций зависит от конкретного периода ограничительных мер, введенных или отмененных властями страны.
Среди предлагаемых министерством мер профилактики распространения заболевания – рекомендации по смене масок водителями автобусов раз в два часа и защитных перчаток раз в смену, а также обеспечение социальной дистанции пассажиров в транспортных средства. Перевозчикам также посоветовали отказаться от наличного расчета за перевозку, поскольку деньги являются одним из источников распространения вируса.
Как показал опрос, о котором накануне писал сайт kp.ru, большинство россиян соблюдают меры защиты от коронавируса, потому что верят в их эффективность и бояться заразиться. При этом более половины опрошенных жителей страны полагают, что инфицированные коронавирусом не соблюдают карантинных меры и спокойно гуляют по улицам.
Тем временем, Роспотребнадзор не рекомендует выходить на улицу без маски и перчаток, поскольку это повышает риск заражения новой коронавирусной инфекцией.
Меры профилактики вирусных инфекций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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