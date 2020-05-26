Минтранс рекомендовал водителям автобусов чаще менять маски и перчатки

26 Май 2020 2020-05-26T19:19:49+03:00

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Минтранс России совместно со специалистами Роспотребнадзора разработали рекомендации по безопасным перевозкам пассажиров на общественном транспорте в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Так, водителям автобусов посоветовали менять защитные маски раз в 2-3 часа, а перчатки – один раз в смену.

- Новые рекомендации охватывают вопросы обеспечения безопасности пассажиров во время пандемии в зданиях автовокзалов и автостанций, а также в общественном транспорте, - сообщили представители Минтранса 26 мая, отметив, что применение рекомендаций зависит от конкретного периода ограничительных мер, введенных или отмененных властями страны.

Среди предлагаемых министерством мер профилактики распространения заболевания – рекомендации по смене масок водителями автобусов раз в два часа и защитных перчаток раз в смену, а также обеспечение социальной дистанции пассажиров в транспортных средства. Перевозчикам также посоветовали отказаться от наличного расчета за перевозку, поскольку деньги являются одним из источников распространения вируса.

Как показал опрос, о котором накануне писал сайт kp.ru, большинство россиян соблюдают меры защиты от коронавируса, потому что верят в их эффективность и бояться заразиться. При этом более половины опрошенных жителей страны полагают, что инфицированные коронавирусом не соблюдают карантинных меры и спокойно гуляют по улицам.

Тем временем, Роспотребнадзор не рекомендует выходить на улицу без маски и перчаток, поскольку это повышает риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU