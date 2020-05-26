Испании предсказывают новую волну коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T20:41:04+03:00

Эксперты считают, что она может случиться в октябре

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Сейчас Испания занимает пятую строчку по числу заразившихся коронавирусом и аналогичную строку по числу жертв. На данный момент в стране 236 тысяч заболевших, из них 150 тысяч вылечились.

По словам микробиолога из Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада, многие специалисты считают, что вспышка эпидемии возможна в октябре. Точно определить повторится ли пандемия - нельзя. Но если новая волна случится, то она не обязательно будет такой же сильной, как и первая.

При любом раскладе дел, власти Испании будут более подготовлены, чем в марте этого года. Защитить себя Испания может только проведением большого количества тестов на выявление коронавируса, а также необходимо отслеживать контакты заболевших, предупредил эксперт в беседе с РИА Новости.

Туристический сезон, который должен начаться в Испании в июле может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке страны в том случае, если иностранные граждане приедут из регионов, где коронавирус распространяется стремительнее. "В любом случае, какими бы строгими ни были меры, вирус между странами продолжит циркулировать", - рассказал Гильермо Мартинес де Техад.

Напомним, что обстановка в стране сложная. В Испании действует режим чрезвычайного положения, который по предположению министра здравоохранения Сальвадора Ильи, отменят в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU