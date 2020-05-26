26 Май 2020 2020-05-26T21:25:24+03:00

Количество безработных россиян в апреле выросло до 4,3 миллиона человек Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Число безработных жителей России в прошлом месяце, по данным аналитиков Росстата, увеличилось до отметки в 4,3 миллиона человек, что на 21% больше, чем в апреле прошлого года, и на 23,4% больше мартовских показателей.

Доля безработных среди трудоспособных россиян в апреле достигла 5,8%. За прошлый месяц 1,3 миллиона человек были зарегистрированы в стране в качестве безработных, из них 1,1 миллиона получили соответствующее пособие.

В сообщении Росстата указывается, что задолженность по зарплате в стране на начало мая этого года составила более 2,2 миллиарда рублей. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности – три миллиона рублей, или 0,1 процента от общего объема просроченной задолженности.

При этом увеличился рост реальных начислений заработных плат на 0,2 процента, до 5,9% в годовом выражении с 5,7% по февральским показателям. За первый квартал года заработные платы выросли на 6,2 процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в марте этого года составила почти 51 тысячу рублей и выросла на 8,6 процента по сравнению с таким же периодом 2019 года. Отмечается также, что среднемесячная номинальная заработная плата в первом квартале составила 48,3 тысячи рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России количество безработных увеличилось в два раза. С 1 марта за помощью в поиске работы или за получением пособия по безработице в службы занятости обратились 1,6 миллиона россиян.

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ИСТОЧНИК KP.RU