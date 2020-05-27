27 Май 2020 2020-05-26T22:29:13+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 27 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 27 мая 2020 года увеличилось до 61 619 человек. Из столичных больниц за сутки медики выписали более 8 тысяч пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего же в России с начала распространения заболевания вылечились 131 129 человек. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, РФ уже вышла на плато. Уровень заболеваемость инфекцией среди населения даже на самом пике оказался одним из самых низких по сравнению с другими странами.

Ранее сайт kp.ru писал, что российский лидер Владимир Путин также сообщил, что пик заболеваемости covid-19 в стране теперь можно считать пройденным. Наше государство, тем временем, активно продолжает получать от ряда стран предложения о помощи.

Через неделю в Минобороны планируют завершить первый этап испытаний вакцины от коронавируса. Отмечается, что армейские ученые завершат клинические тестирования до конца июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU