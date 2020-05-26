2020-05-26T22:34:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Россельхознадзор прокомментировал заражение коронавирусом кошки в России

Эксперты не увидели оснований для принятия мер в отношении животных
Ксения АНУФРИЕВА
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Россельхознадзор прокомментировал заражение коронавирусом кошки в РоссииРоссельхознадзор прокомментировал заражение коронавирусом кошки в РоссииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Специалисты Россельхознадзора не увидели веский оснований для принятия мер в отношении животных из-за одной зараженной коронавирусном кошки в России. Об этом во вторник, 26 мая, рассказал заместитель главы ведомства Николай Власов.

Как ранее писал сайт kp.ru, у пятилетней кошки на территории страны тесты для диагностики коронавируса показали положительный результат. Власов рассказал, что в подведомственное Россельхознадзору ветеринарное учреждение хозяин питомца обратился 18 мая. У кошки взяли мазки со слизистой гортани и носа, тесты показали положительные результаты, а животное поместили на карантин в доме, где они живут с владельцем. Это первый выявленный случай заражения коронавирусом у кошки в стране.

- Распространение болезни сейчас происходит за счет передачи от человека к человеку. Нет никаких доказательств возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов — собаки, кошки, - подчеркнул замруководителя службы.

Кроме того, отсутствуют и научные данные о том, что вирус может резервироваться в популяции кошачьих.

- В настоящее время нет оснований для принятие мер в отношении животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие, - указал замглавы Россельхознадзора.

Он напомнил, что в стране уже разработаны тесты для выявления коронавируса у животных. Но с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных, на сегодняшний день нет необходимости в проведении широкомасштабных исследований животных.

- Основанием для проведения исследований может стать, в первую очередь, тесный контакт животного с инфицированным человеком. Тестирование рекомендовано для животных, проявляющих клинические признаки респираторного заболевания: выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, рвоту или желудочно-кишечную болезнь, — объяснил Николай Власов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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