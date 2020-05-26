Россельхознадзор прокомментировал заражение коронавирусом кошки в России
Специалисты Россельхознадзора не увидели веский оснований для принятия мер в отношении животных из-за одной зараженной коронавирусном кошки в России. Об этом во вторник, 26 мая, рассказал заместитель главы ведомства Николай Власов.
Как ранее писал сайт kp.ru, у пятилетней кошки на территории страны тесты для диагностики коронавируса показали положительный результат. Власов рассказал, что в подведомственное Россельхознадзору ветеринарное учреждение хозяин питомца обратился 18 мая. У кошки взяли мазки со слизистой гортани и носа, тесты показали положительные результаты, а животное поместили на карантин в доме, где они живут с владельцем. Это первый выявленный случай заражения коронавирусом у кошки в стране.
- Распространение болезни сейчас происходит за счет передачи от человека к человеку. Нет никаких доказательств возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов — собаки, кошки, - подчеркнул замруководителя службы.
Кроме того, отсутствуют и научные данные о том, что вирус может резервироваться в популяции кошачьих.
- В настоящее время нет оснований для принятие мер в отношении животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие, - указал замглавы Россельхознадзора.
Он напомнил, что в стране уже разработаны тесты для выявления коронавируса у животных. Но с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных, на сегодняшний день нет необходимости в проведении широкомасштабных исследований животных.
- Основанием для проведения исследований может стать, в первую очередь, тесный контакт животного с инфицированным человеком. Тестирование рекомендовано для животных, проявляющих клинические признаки респираторного заболевания: выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, рвоту или желудочно-кишечную болезнь, — объяснил Николай Власов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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