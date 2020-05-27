Прогноз погоды на сегодня 27 мая 2020 года в Москве озвучили синоптики

27 Май 2020 2020-05-27T03:10:25+03:00

Стал известен точный прогноз погоды на сегодня, 27 мая 2020 года, в Москве и Московской области

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Синоптики Росгидрометцентра сообщили прогноз погоды на сегодня 27 мая 2020 года, в Москве и Московской области.

В среду в столице прогнозируется облачность. На территории столицы температура воздуха ночью будет достигать отметки от 8-10 градусов тепла.

Днем, когда воздух прогреется, метеорологи предсказывают потепление до 17-19 градусов выше нуля.

В некоторых местах в Москве и области ожидаются кратковременные осадки в виде дождя. Порывы ветра будут переменных направлений, их скорость будет достигать от 2 до 7 метров в секунду.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России в связи с сокращением авиаперевозок из-за коронавируса синоптикам стало сложнее составлять точные прогнозы погоды. Это связано с тем, что теперь у специалистов нет возможности использовать данные о состоянии атмосферы с датчиков самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU