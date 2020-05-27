Прогноз погоды на сегодня 27 мая 2020 года в Москве озвучили синоптики
Синоптики Росгидрометцентра сообщили прогноз погоды на сегодня 27 мая 2020 года, в Москве и Московской области.
В среду в столице прогнозируется облачность. На территории столицы температура воздуха ночью будет достигать отметки от 8-10 градусов тепла.
Днем, когда воздух прогреется, метеорологи предсказывают потепление до 17-19 градусов выше нуля.
В некоторых местах в Москве и области ожидаются кратковременные осадки в виде дождя. Порывы ветра будут переменных направлений, их скорость будет достигать от 2 до 7 метров в секунду.
Ранее сайт kp.ru писал, что в России в связи с сокращением авиаперевозок из-за коронавируса синоптикам стало сложнее составлять точные прогнозы погоды. Это связано с тем, что теперь у специалистов нет возможности использовать данные о состоянии атмосферы с датчиков самолетов.
ИСТОЧНИК KP.RU