2020-05-26T23:01:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 27 мая 2020: Самозанятым вернут ранее уплаченные налоги

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 27 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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73 тысяч подмосковных самозанятых с 1 июня начнут получать суммы налога на профессиональный доход73 тысяч подмосковных самозанятых с 1 июня начнут получать суммы налога на профессиональный доходФото: Мария ЛЕНЦ
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В Московской области за сутки коронавирус подтвердили у 817 человек. Общее же число зараженных с начала эпидемии превысило 35 тысяч.

За сутки самый большой прирост новых больных с COVID-2019 зафиксирован в Подольске. Плюс 99 пациентов. Городской округ укрепился на первой строчке в ТОП-10 муниципалитетов Подмосковья с самым большим числом инфицированных.

1. Подольск - 1963 (+99)

2. Красногорск - 1797 (+20)

3. Королев - 1732 (+30)

4. Одинцово - 1611 (+17)

5. Люберцы - 1387 (+21)

6. Мытищи - 1220 (+11)

7. Балашиха - 1198 (+12)

8. Коломна - 1130 (+68)

9. Сергиев Посад - 1051 (+29)

10. Химки - 1021 (+38)

Тем временем в Правительстве Московской области рассказали о субсидиях, которые получат малый, средний бизнес и самозанятые.

- В данный момент есть 18 тысяч подмосковных компаний, которые пока не смогли получить поддержку, хотя фактически работают в пострадавших от пандемии отраслях, - заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

По ее словам, им необходимо до 1 июля уточнить основной код вида своей экономической деятельности (ОКВЭД). И после этого им станут доступны меры поддержки.

При этом около 73 тысяч подмосковных самозанятых с 1 июня начнут получать суммы налога на профессиональный доход. Причем, для этого не нужно подавать заявление - налог будут возвращать на банковские карты в автоматическом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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