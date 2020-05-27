2020-05-26T23:05:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 27 мая 2020: Бизнес получит новые льготы

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 27 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Москва планирует поэтапное снятие ограничений в торговлеМосква планирует поэтапное снятие ограничений в торговлеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Москве еще у 2830 человек подтвердили коноравирус. Всего с начала эпидемии COVID-2019 обнаружили уже у 169 тысяч жителей города. А вот по числу выздоровевших за последние 24 часа был поставлен рекорд - сразу 8033 человек выписали из столичных больниц.

Цифра дня: 85 млрд рублей. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в такую сумму городу обошлись три пакета помощи бизнесу.

Накануне мэр сообщил о новых мерах поддержки. Льготы получат:

- частные медклиники,

- киоски печати.

Еще из интересного: Москва планирует поэтапное снятие ограничений в торговле. Кое-что об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кстати, сайт kp.ru не раз рассказывал о спорных ситуациях, связанных с мобильным приложением «Социальный мониторинг», которое обязаны загружать на свои гаджеты все больные коронавирусом в легкой форме, которым предписано лечиться на дому, а также москвичи с подозрением на ковид. Известно, что некоторым пациентам удается оспорить выписанные за нарушение режима самоизоляции штрафы, доказав, что нарушений не было. При этом первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что амнистии по штрафам, выписанных системой «Социальный мониторинг», не будет.

При этом в мэрии разъяснили, как можно оспорить штраф за нарушение режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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