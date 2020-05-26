2020-05-26T23:34:12+03:00
Общество

В России на 22,4% подешевело производство бензина

Специалисты отмечают удешевление топлива почти во всех регионах страны
Юлия КЕКОВА
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В России цены производителей на бензин в апреле упали на 22,4% по сравнению с мартом. Такие данным следуют из анализа Росстата.

Специалисты отметили, что процесс удешевления произошел почти во всех регионах страны, занимающихся производством автомобильного бензина.

Так, например, в Республике Татарстан произошло понижение до 7,8%, в Руспублике Коми - до 32,7%. В Якутии бензин наоборот стал дороже. Его рост в цене составил 2,2% от прошломесячной стоимости.

Потребительские цены на бензин, тем временем, за четвертый меся 2020 года в среднем снизились на 0,2%, а на дизельное топливо - на 0,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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