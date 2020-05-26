Экс-глава Чувашии Игнатьев оспорил в Верховном суде свою отставку

26 Май 2020 2020-05-26T23:39:39+03:00

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Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде свою отставку.

Ранее он был уволен в конце января в связи с утратой доверия.

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ИСТОЧНИК KP.RU