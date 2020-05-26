2020-05-26T23:48:44+03:00
Спорт

Сезон НХЛ возобновят в формате плей-офф

Участниками станут 24 команды
Юлия КЕКОВА
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Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен в формате плей-офф составом из 24 команд. Об этом на пресс-конференции сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд в качестве приоритетного при возобновлении сезона. Инициатива оказалась поддержана 29 клубами лиги из 31.

Ранее сайт kp.ru писал, что регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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