Сезон НХЛ возобновят в формате плей-офф

26 Май 2020 2020-05-26T23:48:44+03:00

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Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен в формате плей-офф составом из 24 команд. Об этом на пресс-конференции сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд в качестве приоритетного при возобновлении сезона. Инициатива оказалась поддержана 29 клубами лиги из 31.

Ранее сайт kp.ru писал, что регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU