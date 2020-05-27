Военные США и курды попали в засаду террористов в Дейр-эз-Зоре

27 Май 2020 2020-05-27T01:31:49+03:00

В результате перестрелки несколько человек были ранены

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Военных США и курды попали в засаду террористов в Дейр-эз-Зоре во время совместного патрулирования из "Сил демократической Сирии".

В результате перестрелки с использованием боевиками стрелкового оружия и гранатометов оказались ранены трое американских военнослужащих и пятеро курдов.

Местом атаки стал перекресток дорог на подъезде к Рувейшаду. Об этом сообщает агентство SANA.

ИСТОЧНИК KP.RU