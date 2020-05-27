Жена Порошенко получила повестку для допроса

27 Май 2020 2020-05-27T04:36:27+03:00

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Жена экс-главы Украины получила от следователей повестку для допроса ее супруга Петра Порошенко.

Как сообщает Государственное бюро расследований (ГБР), бывшего президента вызвали на процедуру допроса 26 мая по делу о расследовании прохождения таможенного процесса при ввозе коллекции из 43 картин в страну.

Отмечается, что ГБР опровергло заявление защиты Петра Порошенко о том, что якобы его супруге не были вручены повестки для его допроса.

- Именно жена Порошенко, как родственник свидетеля, в соответствии с требованиями УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы ее супруга, - пишет ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко. Это решение обжалованию не подлежит.

Бывший глава государства фигурирует в 16 уголовных делах. Среди них - разбирательства по делам о Минских соглашениях, дела моряков в Керченском проливе и судебной реформе. На многие из допросов он так и не явился по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU