В Роспотребнадзоре назвали правила для работы фитнес-клубов

27 Май 2020 2020-05-27T05:01:10+03:00

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Точной даты открытия фитнес-клубов в России и плавательных бассейнов пока нет, но уже есть рекомендации Роспотребнадзора. В них подробно рассказывается о том, как именно учреждения должны принимать желающих позаниматься спортом в залах.

Режим их работы значительно изменится. Так, например, посещать спортзалы можно будет только по предварительной записи. Благодаря такой мере это поможет сократить число посетителей, а соответственно и уменьшить риски контактов людей. В том числе, поможет соблюдать любителям фитнеса соблюдать социальную дистальную.

Количество людей, которое сможет одновременно принять спортклуб, будет зависеть строго от площади зала для занятий. На одного спортсмена должно приходиться не меньше 4 квадратных метров. Если же речь идет о бассейне, то там на одного человека должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади на плавательной дорожке. В группах по аквааэробики максимальное число клиентов будет исходить из расчета - 1 человек на 5 квадратных метров площади зеркала воды.

Некоторые кабинки для переодевания людей закроют. Таким образов в раздевалках не будет возникать большой скученности. Купить еду или какой то напиток, за исключением бутилированной воды сотрудникам клубов запрещено.

Напомним, что не исключается вероятность, что в разных регионах страны во многом открытие фитнес-клубов будет происходить в разное время, в зависимости от ситуации с коронавиурсом. Режим их работы значительно изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU