2020-05-27T05:21:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые назвали причину идеальной адаптации коронавируса к организму человека

Эксперты рассказали, что послужило "любовью" covid-19 к людям
Юлия КЕКОВА
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Ученые назвали причину идеальной адаптации коронавируса к организму человекаУченые назвали причину идеальной адаптации коронавируса к организму человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Команда ученых из Австралии из университета Флиндерса заявила об "идеальной адаптированности" коронавируса к человеческому организму.

Эксперты, в число которых вошел профессор Николай Петровски, считают, что вирус лучше всего присоединяется именно к клеткам человека. Именно из-за этого, по их мнению, в мире уже более пяти миллионов зараженных.

Специалисты провели ряд исследований, проанализировали устойчивость ряда живых организмов к заболеванию covid-19 и неожиданно выяснили, что наиболее склонен к инфицированию человек, а не летучие мыши, как они предполагали, пишет Daily Mail.

Отмечается, что обычно вирусам нужно какое-то время, чтобы эволюционировать и мутировать, подобрав лучшего хозяина, а коронавирус сразу идеально подошел для заражения людей. Ученые не исключают вероятности, что это и могло вызывает споры о его возможном искусственном происхождении.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, что в России считают бездоказательными заявления о"выведении" в лабораториях искусственным путем вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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