Биолог объяснила, почему не нужно стремиться переболеть коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T06:38:55+03:00

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Многие из россиян предполагают, что проще пораньше переболеть коронавирусом, вылечиться от него и жить себе спокойно. Однако профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова предупреждает - если болеть, то лучше позже, чем раньше всех. А еще лучше, конечно, совсем не болеть.

По мнению специалиста, в начале практически любой эпидемии ни у ученых, ни у людей нет обширных знаний о заболевании, о том как оно передается и самое главное - как его лечить. Именно поэтому не нужно стремиться заболеть в самом начале и считать, что вы успешно переболеете и "отделаетесь" от болезни.

- Чем позже человек заболеет covid-19, тем, естественно, у него больше шансов получить более эффективное лечение заболевания и более легкую его форму, - пояснила Баранова.

Также она добавила, что, например, сейчас известно, что вирус нарушает систему свертываемости крови и приводит к образованию тромбов. Благодаря этим данным пациенты получают антитромбовую терапию.

- Если бы вы подхватили вирус месяц назад, то тогда такого понимания еще не было. Если выбирать между сейчас или через полгода, то лучше через полгода. Вирус в каком-то смысле разбавляется и ослабевает, возрастает число бессимптомно инфицированных, - отметила специалист в беседе с РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU