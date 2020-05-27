В Роспотребнадзоре предостерегли курильщиков о более тяжёлом течении коронавируса

27 Май 2020 2020-05-27T08:08:08+03:00

У курящих повышен риск заразиться через рот от сигарет или рук

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Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что курящие люди часто переносят коронавирус гораздо тяжелее тех, кто не курит. Помимо ухудшения работы лёгких из-за табака, курильщики чаще подвергают себя угрозе заражения через рот.

- Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме. <...> Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены, - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор также призвал граждан беречь себя, поскольку курение приводит к серьёзным последствиям для здоровья.

На сайте KP.RU есть подробные ответы на мифы о сниженной угрозе коронавируса для курильщиков и о том, что курение убивает коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU