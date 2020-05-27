Россияне продолжили забирать валюту из банков

27 Май 2020 2020-05-27T10:13:28+03:00

Население сняло со счетов почти всю сумму, которая была накоплена за 2019 год

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Россияне продолжили четвёртый месяц подряд выводить валюту с депозитных счетов в банках. В Центробанке сообщили, что из банков за апрель забрали уже 1,1 миллиарда долларов.

За четыре месяца 2020 года россияне сняли со счетов почти всю валюту, которая накопилась за 2019 год. В прошлом году было накоплено 8,6 миллиарда долларов, а сняли уже 8,3 миллиарда долларов.

Самый большой отток валюты зафиксирован в марте 2020 года. Тогда россияне сняли за месяц со своих счетов пять миллиардов долларов из-за обвала рубля и спада на рынке финансов.

1 мая объём вкладов физлиц в банках России составлял 88,2 миллиарда долларов, что на 1,2% меньше, чем 1 апреля.

Эксперты считают, что россияне снимают валюту со счетов из-за снижения доходов и возникших слухах о якобы существующей возможности изъятия вкладов, рассказал РБК руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

ИСТОЧНИК KP.RU