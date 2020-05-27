2020-05-27T10:13:28+03:00
Экономика

Россияне продолжили забирать валюту из банков

Население сняло со счетов почти всю сумму, которая была накоплена за 2019 год
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Россияне продолжили забирать валюту из банков четвёртый месяц подрядРоссияне продолжили забирать валюту из банков четвёртый месяц подрядФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Россияне продолжили четвёртый месяц подряд выводить валюту с депозитных счетов в банках. В Центробанке сообщили, что из банков за апрель забрали уже 1,1 миллиарда долларов.

За четыре месяца 2020 года россияне сняли со счетов почти всю валюту, которая накопилась за 2019 год. В прошлом году было накоплено 8,6 миллиарда долларов, а сняли уже 8,3 миллиарда долларов.

Самый большой отток валюты зафиксирован в марте 2020 года. Тогда россияне сняли за месяц со своих счетов пять миллиардов долларов из-за обвала рубля и спада на рынке финансов.

1 мая объём вкладов физлиц в банках России составлял 88,2 миллиарда долларов, что на 1,2% меньше, чем 1 апреля.

Эксперты считают, что россияне снимают валюту со счетов из-за снижения доходов и возникших слухах о якобы существующей возможности изъятия вкладов, рассказал РБК руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четырехлетний гений с IQ 154 попал в клуб самых умных людей планеты Mensa
В России провели больше 9,4 миллионов тестов на коронавирус
Во время изоляции россияне стали чаще записываться на онлайн-курсы
Названы сроки подачи документов вузы в 2020 году
В Москве за сутки выздоровели от коронавируса ещё 5 839 человек
Россияне продолжили забирать валюту из банков
Врач объяснила, почему дети стали чаще болеть «диабетом пожилых людей»
Премьер Ирландии объявил карантинные меры и пошёл на пикник с друзьями
В Совфеде предложили платить работодателю по 18 тысяч за каждого нового сотрудника
Россияне теряют интерес к покупкам из Китая
Оператор "Северного потока - 2" назвал дискриминацией угрозы США санкциями
Последние новости на утро 27 мая 2020: Путин бросил ручку во время совещания
В Роспотребнадзоре предостерегли курильщиков о более тяжёлом течении коронавируса
Россиянам хотят вернуть пени за неоплаченную коммуналку
Кандидат в президенты США обозвал Трампа дураком
Чем грозит оставленный на зарядке на всю ночь телефон, рассказал эксперт
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 27 мая 2020 года составило 35 163 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 27 мая 2020 года увеличилось до 2 183 человек