Во время изоляции россияне стали чаще записываться на онлайн-курсы
Спрос на образовательные онлайн-курсы в первой половине мая вырос в 2,5 раза по сравнению с показателями прошлого года. Такие данные озвучили в Qiwi.
Чаще всего взрослые записываются на изучение иностранный языков, тренинги по продажам, созданию бизнеса и личностному росту. Для детей выбирают иностранные языки и курсы подготовки к ЕГЭ и ГИА.
По итогам I квартала 2020 года средний чек за образовательные услуги вырос до 8388 рублей.
Представители образовательных учреждений подтверждают, что спрос на курсы и тренинги растет. Но если раньше предпочитали учиться в развлекательных целях, то теперь пользователи переориентировались и стараются получить новые профессиональные знания, чтобы не потерять работу, пишет газета "Известия".
Скорее всего в летний сезон спрос на онлайн-образование несколько сократится, но осенью снова ожидают повышение интереса к данным продуктам. Это связано с перспективами прихода второй волны пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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