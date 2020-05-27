Во время изоляции россияне стали чаще записываться на онлайн-курсы

27 Май 2020 2020-05-27T10:07:05+03:00

Спрос на них вырос в 2,5 раза

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Спрос на образовательные онлайн-курсы в первой половине мая вырос в 2,5 раза по сравнению с показателями прошлого года. Такие данные озвучили в Qiwi.

Чаще всего взрослые записываются на изучение иностранный языков, тренинги по продажам, созданию бизнеса и личностному росту. Для детей выбирают иностранные языки и курсы подготовки к ЕГЭ и ГИА.

По итогам I квартала 2020 года средний чек за образовательные услуги вырос до 8388 рублей.

Представители образовательных учреждений подтверждают, что спрос на курсы и тренинги растет. Но если раньше предпочитали учиться в развлекательных целях, то теперь пользователи переориентировались и стараются получить новые профессиональные знания, чтобы не потерять работу, пишет газета "Известия".

Скорее всего в летний сезон спрос на онлайн-образование несколько сократится, но осенью снова ожидают повышение интереса к данным продуктам. Это связано с перспективами прихода второй волны пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU