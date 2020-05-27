Попова назвала главный критерий, по которому можно судить о спаде пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, по какому параметру можно судить о спаде пандемии коронавируса. Это не только число зараженных за сутки.
- Первый, самый важный показатель - коэффициент распространения инфекции. Он показывает, сколько людей заражает один инфицированный человек до момента его изоляции. Этот коэффициент на пике эпидемии для коронавируса может составлять и 4, 5, и 7 (по разным странам),- объяснила Анна Попова в интервью "Комсомольской правде".
Когда этот показатель опускается до единицы и ниже, власти региона, а именно они наделены правом решать, к какому этапу можно перейти, исходя из эпидситуации, можно говорить - заболеваемость пошла на спад.
- Страна достигла на сегодняшний даже чуть большего результата - примерно 0,9. А в ряде регионов этот показатель достигает и 0,6, и даже 0,3,- сообщила глава ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU