Попова назвала главный критерий, по которому можно судить о спаде пандемии

27 Май 2020 2020-05-27T11:19:23+03:00

Снятие коронавирусных ограничений зависит от коэффициента заразности даже больше, чем от суточного прироста заболевших

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, по какому параметру можно судить о спаде пандемии коронавируса. Это не только число зараженных за сутки.

- Первый, самый важный показатель - коэффициент распространения инфекции. Он показывает, сколько людей заражает один инфицированный человек до момента его изоляции. Этот коэффициент на пике эпидемии для коронавируса может составлять и 4, 5, и 7 (по разным странам),- объяснила Анна Попова в интервью "Комсомольской правде".

Когда этот показатель опускается до единицы и ниже, власти региона, а именно они наделены правом решать, к какому этапу можно перейти, исходя из эпидситуации, можно говорить - заболеваемость пошла на спад.

- Страна достигла на сегодняшний даже чуть большего результата - примерно 0,9. А в ряде регионов этот показатель достигает и 0,6, и даже 0,3,- сообщила глава ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU