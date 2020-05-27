2020-05-27T11:20:16+03:00
Экономика

Эксперты спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть до конца года

Баррель марки Brent может стоить 40-45 долларов
Елена АКИМОВА
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Эксперты спрогнозировали цены на нефть до конца 2020 годаЭксперты спрогнозировали цены на нефть до конца 2020 годаФото: REUTERS
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Эксперты спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть в течении года. В Минэнерго полагают, что уже к середине лета нефтяной рынок сбалансируется за счет снижения добычи сырья.

- Даже в случае полного восстановления спроса на нефть в третьем квартале вернуться к докризисным показателям вряд ли получится. Цены будут расти постепенно и к концу года могут достичь 40-45 долларов за баррель марки Brent, - пояснил «Российской газете» директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

При этом специалист допускает, что в летний период ждать больших колебаний цены не стоит. Тарифы останутся на действующем уровне, исключив сильные падения или взлеты.

- мы будем наблюдать стабилизацию рынка, но на полное его восстановление уйдет не один год. Показателей в 50-70 долларов за баррель в 2020-м мы не увидим, только в 2021 году,- считает главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен.

Хансен выделяет несколько факторов риска для восстановления нефтяного рынка. В первую очередь – это повторная волна Covid-19. Во вторую – педантичность в исполнении условий сделки ОПЕК+. Третий фактор – изменение привычек людей, многие теперь предпочтут чаще оставаться дома и снизить экономическую и деловую активность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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