2020-05-27T11:25:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, кому грозит инсульт при коронавирусе

По словам медика тяжелая форма COVID-19 может привести к тромбообразованию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Одним из осложнений коронавируса может стать инсультОдним из осложнений коронавируса может стать инсультФото: REUTERS
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Одним из осложнений при коронавирусе может стать инсульт. Об этом рассказал заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца ФГБУ «3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны России», кандидат медицинских наук Григорий Громыко. По словам медика, тромбы в легких или в головном мозге могут образоваться у тех, кто болеет коронавирусом в средней или тяжелой форме.

«Одно из осложнений коронавируса - тромбообразование. У людей, у которых COVID-19 протекает в средней или тяжелой форме, риск возникновения тромбов в легких или головном мозге значительно выше, поэтому они больше подвержены инсультам», - цитирует врача «Российская газета».

Громыко добавил, что в зоне риска оказываются люди со слабым сосудами и с сопутствующими заболеваниями. У молодых людей инсульты случаются реже, большему риску подвергаются люди среднего и старшего возраста. В случае появления первых признаков инсульта, врач настаивает незамедлительно обратиться к медикам. Своевременная помощь увеличит риск полного восстановления после заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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