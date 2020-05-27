Попова рассказала, при каком условии коронавирус удастся победить к лету

27 Май 2020 2020-05-27T11:29:19+03:00

Анна Попова сказала, что россияне могут рассчитывать на успех в борьбе с коронавирусом уже в начале лета, однако к этому придётся приложить усилия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В России сейчас свободны 40% от общего количества коек. Этого резерва будет достаточно, если вдруг станет хуже, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью KP.RU.

Она также отметила, что при правильной тактике Россия может рассчитывать на успех уже в начале лета, однако воплотить этот прогноз можно только при строгом соблюдении всех существующих рекомендаций по защите от заражения коронавирусом.

- Если мы все будем делать правильно, то уже в начале лета можем рассчитывать на успех. Но для этого нужно приложить определенные усилия. Прежде всего очень внимательно относиться к тем рекомендациям, которые сегодня звучат отовсюду, которые, я абсолютно уверена, знает каждый. И главное - их выполнять. Будем стараться!, - заключила Попова.

Напомним, за последние сутки в Москве выявлено 2 140 новых пациентов с коронавирусом, а число новых выздоровевших составило 5 839 человек.

Анна Попова заявила, что Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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ИСТОЧНИК KP.RU