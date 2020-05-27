2020-05-27T12:01:34+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре предложили поставить в магазинах умывальники с мылом

Умывальники рекомендуют устанавливать в "общественных местах"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ставить умывальники или нет,- решат руководители магазиновСтавить умывальники или нет,- решат руководители магазиновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россияне смогут мыть руки не только после похода в магазин, но и во время. Если, конечно, владельцы торговых точек последуют совету Роспотребнадзора.

В ведомстве выступили с рекомендацией - предлагают установить в общественных местах магазинов умывальники.

Рядом желательно поставить мыло и кожный антисептик с дозатором. Таким образо, может снижаться передача вируса, если покупатели продолжат ходить в маске. Но с чистыми руками вероятность передать инфекцию через продукты, минимальна.

- В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращению контактов между сотрудниками, для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции,- сказано на сайте ведомства.

Доктор Александр Мясников считает антибактериальное мыло лучше не использовать ежедневно, оно содержит вещества, убивающее бактерии, а значит, может снижать в будущем восприимчивость организма к антибиотикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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