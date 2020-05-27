В Роспотребнадзоре предложили поставить в магазинах умывальники с мылом
Россияне смогут мыть руки не только после похода в магазин, но и во время. Если, конечно, владельцы торговых точек последуют совету Роспотребнадзора.
В ведомстве выступили с рекомендацией - предлагают установить в общественных местах магазинов умывальники.
Рядом желательно поставить мыло и кожный антисептик с дозатором. Таким образо, может снижаться передача вируса, если покупатели продолжат ходить в маске. Но с чистыми руками вероятность передать инфекцию через продукты, минимальна.
- В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращению контактов между сотрудниками, для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции,- сказано на сайте ведомства.
Доктор Александр Мясников считает антибактериальное мыло лучше не использовать ежедневно, оно содержит вещества, убивающее бактерии, а значит, может снижать в будущем восприимчивость организма к антибиотикам.
ИСТОЧНИК KP.RU