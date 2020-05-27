2020-05-27T11:53:25+03:00
Происшествия

СК просит ареста тренера Владимира Осии

Его подозревают в организации убийства
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Следственном комитете просят об аресте известного тренера Владимира Осии. Он задержан 26 мая по подозрению в организации заказного убийства. Вместе с ним задержаны еще четыре человека. Речь идет об убийстве одного из бизнесменов в Подмосковье, который был директором торгового центра.

- Следствие ходатайствует об аресте всех пятерых подозреваемых, - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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