СК просит ареста тренера Владимира Осии

27 Май 2020 2020-05-27T11:53:25+03:00

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В Следственном комитете просят об аресте известного тренера Владимира Осии. Он задержан 26 мая по подозрению в организации заказного убийства. Вместе с ним задержаны еще четыре человека. Речь идет об убийстве одного из бизнесменов в Подмосковье, который был директором торгового центра.

- Следствие ходатайствует об аресте всех пятерых подозреваемых, - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

ИСТОЧНИК KP.RU