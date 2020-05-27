СК просит ареста тренера Владимира Осии
Его подозревают в организации убийства
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В Следственном комитете просят об аресте известного тренера Владимира Осии. Он задержан 26 мая по подозрению в организации заказного убийства. Вместе с ним задержаны еще четыре человека. Речь идет об убийстве одного из бизнесменов в Подмосковье, который был директором торгового центра.
- Следствие ходатайствует об аресте всех пятерых подозреваемых, - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
ИСТОЧНИК KP.RU