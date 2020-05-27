2020-05-27T12:14:14+03:00
Общество

На отдых в Грузию можно будет отправиться только со справкой об отсутствии «ковида»

Страна открывает границы для отдыхающих с 1 июля
Елена АКИМОВА
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Туристический сезон в этом году может начаться в июлеТуристический сезон в этом году может начаться в июлеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 1 июля Грузия открывает границы для туристов. Власти не стали отказываться от туристического сезона, так как это поможет минимизировать ущерб от пандемии. Для отдыха станут доступны высокогорные Саирме, Цхалтубо, Гудаури, а чуть позже - прибрежная Аджария.

Отдых будет не таким, как прежде. Предполагается, что для туристов создадут условия, близкие к карантинным: в отелях будут измерять температуру, а в туристическом транспорте можно занимать только половину мест. Один гид сможет сопровождать только 15 гостей, которые носят маски.

Если у туриста поднимается температура, то его изолируют в специальном блоке в гостинице, а после передадут врачам скорой помощи.

Владелица одной из грузинских турфирм рассказала «Известиям», что на пляже тоже придется соблюдать социальную дистанцию, исключение только для семей с детьми.

Рестораны в Грузии пока закрыты. В июне разрешат работать летним верандам, но при условии, что за столиком собираются не более шести человек.

Помимо этого при въезда в страну отдыхающий должен будет показать справку об отрицательном тесте на COVID-19. Документ действителен только 72 часа с момента получения.

Российские специалисты все же рекомендуют воздержаться от заграничных поездок в этом году.

- Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. Это будет способствовать стабилизации эпидемиологической ситуации и положительно скажется на экономике страны, - отметила профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Отправиться на российское море можно будет тоже в июле. С 1 числа заработают санатории, а после и отели. А вот с заграничными поездками пока придется повременить. Предпосылок для массовых выездов за рубеж не видно, тогда как опасность второй волны заболеваемости велика, сообщает "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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