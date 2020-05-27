Анна Кузнецова предложила расширить выплаты в 10 тысяч на семьи с детьми 16-17 лет

27 Май 2020 2020-05-27T12:48:16+03:00

Сейчас пособие выплачивается родителям с ребёнком от трёх до 15 лет включительно

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Выплаты в 10 тысяч рублей следует распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

Она также сообщила, что предложение направили в правительство. Детский омбудсмен отметила, что получила много запросов на расширение поддержки государства и для семей с подростками 16-17 лет.

- А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно, - добавила Кузнецова. Её слова передаёт РИА Новости.

Она также обратила внимание на то, что большинство подростков 16-17 лет остаются на попечении семьи и всё ещё учатся. Они не могут полноценно работать, при этом затраты на подростка равны потребительской корзине взрослого человека.

Напомним, в своём обращении 11 мая президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Среди них ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей в течение трёх месяцев для семей, в которых есть дети младше трёх лет и разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 15 лет включительно. Также в России в два раза увеличили размер пособия по уходу за ребёнком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778490" frameborder="0"></iframe> Путин о мерах поддержки семей с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU