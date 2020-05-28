2020-05-27T13:14:08+03:00
Общество

«После коронавируса»: с 1 июня больницы и поликлиники Сахалина начинают принимать пациентов в плановом режиме

Об этом населению региона сообщил губернатор Валерий Лимаренко
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Валерий Лимаренко считает, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной. Фото: пресс-служба губернатора Сахалинской областиВалерий Лимаренко считает, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной. Фото: пресс-служба губернатора Сахалинской области
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Заявление Валерий Лимаренко сделал 27 мая во время прямой линии с населением региона. Эфир в социальных сетях губернатора и на телеканале ОТВ-Сахалин был посвящен вопросам здравоохранения.

ПОСЕЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ПОКА ПОД ЗАПРЕТОМ

Итак, на сегодня в области подтвержден 81 случай заболевания коронавирусом. В инфекционном госпитале находятся 34 пациента, 49 – уже выписали. Это лучший в России показатель соотношения между заболевшими и выздоровевшими. Также Сахалинская область – лидер по числу проводимых тестов на COVID-19.

«Мы делаем все возможное, чтобы пика заболеваемости в Сахалинской области не случилось. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной, – отметил Валерий Лимаренко. - Мы одними из первых в стране приступили к третьему этапу снятия ограничений. При этом мы не снижаем внешний контроль за всеми, кто к нам приезжает».

Министр здравоохранения области Владимир Ющук рассказал, что с 1 июня в островных поликлиниках и стационарах возобновляются плановые приемы. Ранее из-за пандемии по распоряжению Минздрава РФ оказывалась только экстренная помощь.

Теперь в лечебных учреждениях время приема увеличивается с 15 до 20 минут. Добавляется временной промежуток в 5 минут между пациентами, чтобы провести санитарную обработку в кабинете и исключить пересечение людей в очереди. На оказание медицинской помощи отводится 45 минут, в этом случае интервал между приемами составляет 15 минут.

Два часа в прямом эфире.Источник: пресс-служба губернатора Сахалинской области

В больницах возобновляется плановая госпитализация, но с рядом ограничений. В палатах смогут лежать максимум три пациента. Для поступления в стационар необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус. Посещения родственников в больницах пока под запретом.

Помощь юным пациентам будут оказывать по тем же требованиям, что и во «взрослых» учреждениях, – социальная дистанция, временной интервал между приемами. В плановом режиме специалисты сегодня выдают справки, необходимые для посещения детского сада или для отдыха в оздоровительных лагерях. Юным островитянам не нужно сдавать анализы на коронавирус – достаточно пройти осмотр у педиатра. Вакцинация детей по эпидемическим показаниям не прекращалась, теперь начинается иммунизация по национальному календарю прививок.

Эфир можно было увидеть в социальных сетях губернатора и на телеканале ОТВ-Сахалин. Фото: пресс-служба губернатора Сахалинской области

Эфир можно было увидеть в социальных сетях губернатора и на телеканале ОТВ-Сахалин. Фото: пресс-служба губернатора Сахалинской области

ПОМОЩЬ НА ДОМУ

Для сахалинцев и курильчан в возрасте 65+ риск сохраняется, поэтому медицинскую помощь им будут оказывать на дому. Для этого необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом. В домашней обстановке люди старшего поколения могут пройти и диспансеризацию.

На прямую линию позвонила Нина Прокопьевна Трунина из Корсакова.

– Мне назначили операцию по замене коленного сустава. Но сказали, что проводить ее будут московские врачи. А они не могут прилететь из-за коронавируса, – поделилась пенсионерка.

Владимир Ющук сообщил, что возможность пригласить специалистов из ведущей клиники появилась – приезд травматологов-ортопедов ожидается 7 июня. Вместе с сахалинскими коллегами они проведут операции на коленных и тазобедренных суставах.

Другой вопрос поступил от жительницы Южно-Курильска. У ее пожилой мамы болит спина, два месяца в больнице не помогли. На Кунашире нет МРТ, чтобы поставить точный диагноз. Губернатор поручил организовать перевозку женщины в Южно-Сахалинск, в областную больницу.

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