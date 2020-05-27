2020-05-27T13:24:26+03:00
В мире

Против Зеленского подал иск в суд мэр Черкасс, которого президент обозвал «бандитом»

Владимир Зеленский ранее заявил, что не сядет за стол с Бондаренко, потому что тот имеет 19 уголовных производств
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимира Зеленского могут пригласить в судВладимира Зеленского могут пригласить в судФото: REUTERS
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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обиделся на президента Владимира Зеленского за то, что тот обозвал его бандитом. Заявление глава государства сделал прямо перед журналистами, так что теперь все знают "о 19 уголовных производствах" Бондаренко. Столько их у градоначальника, по версии президента. А потому Зеленский с таким человеком "за стол не сядет".

Обидно Бондаренко стало настолько, что он обратился в суд на президента.

- Мы подали в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс,- сообщил адвокат Денис Цыпин, его слова приводит Страна.ua.

Еще один кандидат на встречу с Зеленским в суде -секретарь горсовета Борисполя, которого президент назвал «разбойником» и выгнал с совещания. Ярослав Годунок обещал собрать пресс-конференцию и написать исковое заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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